NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach einer Veranstaltung zum Thema Innovation auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Produkt-Pipeline des Sportartikelkonzerns - vor allem in den Bereichen Laufen und Fußball - sei vielversprechend, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Vertrauen in die Wachstumsziele bis 2025 sei gestärkt worden./tih/mis