NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Aus Sicht der Investoren komme es vor allem auf die Auswirkungen der coronabedingten Restriktionen in China an, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktien des Sportartikelherstellers spiegele die damit verbundenen Risiken wider./bek/edh