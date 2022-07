Aktie in diesem Artikel adidas 168,34 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 210 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic verwies auf den zuletzt hohen Druck auf die Adidas-Aktie und begründete diesen damit, dass das Erreichen der Jahresziele stark vom Abschneiden des Unternehmens zum Ende dieses Jahres hin abhänge. Während der Jahresanfang von Marketing-Ausgaben geprägt gewesen sei, kämen neue Produkte erst später auf die Absatzmärkte, hieß es in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ck