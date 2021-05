Aktie in diesem Artikel adidas 300,65 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Adidas von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 245 auf 295 Euro angehoben. Umfragen zeigten, dass Adidas gegenwärtig der Sportschuh- und Bekleidungsfavorit in den USA sei, schrieb Analystin Kimberly Greenberger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusammen mit Puma gewinne Adidas Marktanteile zu Lasten anderer Anbieter, darunter auch der Platzhirsch Nike./bek/gl