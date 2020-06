Aktie in diesem Artikel adidas 233,20 EUR

-2,83% Charts

News

Analysen

adidas 233,20 EUR -2,83% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Quartalsbericht des US-Sportartikelherstellers Nike lege zunehmende Risiken auch für die deutschen Wettbewerber Adidas und Puma nahe, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/ag