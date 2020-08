Aktie in diesem Artikel adidas 249,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe im zweiten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen, die Zahlen seien aber durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei hoch bewertet, obwohl es bei der Nachfrage Unsicherheiten gebe./mf/mis