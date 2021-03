Aktie in diesem Artikel adidas 296,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Mit dem mittelfristigen Umsatzziel habe der Sportartikelkonzern die Anleger zufrieden gestellt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank Innovationen, Premiumprodukten und eigener Geschäfte plane Adidas Marktanteilsgewinne in Nordamerika, Europa und China. Das gesteckte Margenziel hingegen sei weniger anspruchsvoll./tih/mis