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Marktkap. 23,59 Mrd. EUR

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adidas Hold

08:01 Uhr
adidas Hold
Aktie in diesem Artikel
adidas
131,75 EUR 0,30 EUR 0,23%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Hold

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
130,80 €		 Abst. Kursziel*:
45,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
131,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,21%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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