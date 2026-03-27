adidas Aktie
Marktkap. 23,59 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Hold
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
130,80 €
|Abst. Kursziel*:
45,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
131,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,21%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|27.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:01
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets