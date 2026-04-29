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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adidas Hold

14:01 Uhr
adidas Hold
Aktie in diesem Artikel
adidas
148,00 EUR -0,45 EUR -0,30%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Kampagne für die Fußball-WM 2026 sei erfolgreich gestartet, schrieb Nick Anderson am Donnerstag angesichts überraschend guter Ergebnisse im ersten Quartal./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Hold

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
146,95 €		 Abst. Kursziel*:
29,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
148,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,38%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
201,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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