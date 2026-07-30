adidas Aktie
Marktkap. 31,91 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das zweite Quartal des Sportartikelherstellers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar günstig, aber bevor sich die Stimmung der Konsumenten nicht verbessere, dürften sich Investoren zurückhalten./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Hold
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
158,50 €
|Abst. Kursziel*:
19,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
158,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,99%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
208,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
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