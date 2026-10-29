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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adidas Hold

13:16 Uhr
adidas Hold
Aktie in diesem Artikel
adidas
169,90 EUR 2,70 EUR 1,61%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen habe das Management einen optimistischen Ton angeschlagen, Potenzial für das diesjährige Umsatzwachstumsziel signalisiert und den Branchenpessimismus als überzogen dargestellt, schrieb Nick Anderson am Freitag. Der Markt habe die Hinweise auf eine Trendwende bei den Lagerbeständen im zweiten Halbjahr 2027 begrüßt, und die Aktie erscheine günstig. Vor klaren Belegen für eine tatsächliche Trendwende dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Hold

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
169,30 €		 Abst. Kursziel*:
12,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
169,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,83%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 adidas Outperform RBC Capital Markets
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29.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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