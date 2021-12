Aktie in diesem Artikel adidas 257,00 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber den fairen Wert auf 300 Euro belassen. Die vierte Welle der Coronavirus-Pandemie habe zuletzt auch den Aktienkurs des Sportartikelherstellers stark in Mitleidenschaft gezogen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaube aber, dass Adidas diese Wellen angesichts des hohen Anteils an Online-Umsätzen überstehen werde. Er sehe daher keinen Grund, seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre zu senken. Im Branchenvergleich sei die Aktie zudem unterbewertet./gl/ck