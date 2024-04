Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen des Sportartikelkonzerns von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aufgrund des unerwartet hohen operativen Ergebnisses (Ebit) habe er seine Ebit-Prognose für das Gesamtjahr 2024 deutlich erhöht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

