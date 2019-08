NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen von 225 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz habe der Ausblick auf das zweite Halbjahr des Sportartikelherstellers gestanden, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser impliziere weiterhin eine stark beschleunigte Umsatzentwicklung, aber auch Druck auf die Bruttomargen. Das Management rechne mit einem schwächeren dritten Quartal, aber mit einer Erholung im vierten. Das neue Kursziel begründete die Analystin mit dem Bewertungszeitrahmen, der um ein Jahr in die Zukunft verschoben wurde./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 17:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 17:37 / BST



