NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe positiv überrascht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt aber ist der Experte immer noch der Auffassung, dass sich im direkten Vergleich der Wettbewerber Puma im zweiten Jahresviertel besser geschlagen hat./la/he