NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Ihre Schätzungen für den Sportartikelhersteller berücksichtigten die zum Verkauf stehende US-Tochter Reebok nicht mehr und beinhalteten einen währungsbereinigt 21-prozentigen Umsatzanstieg, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he