NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers liege knapp und das operative Ergebnis (Ebit) deutlich über den Erwartungen, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Derweil habe die Bruttomarge ein wenig enttäuscht./gl/ag