Aktie in diesem Artikel adidas 280,40 EUR

-0,32% Charts

News

Analysen

adidas 280,40 EUR -0,32% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Insgesamt hätten die Herzogenauracher schwach abgeschnitten - gerade im Vergleich mit Puma, wenngleich das nicht überraschend komme, schrieb Analystin Grace Smalley am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/mis