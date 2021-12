Aktie in diesem Artikel adidas 256,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im Zuge eines Ausblicks auf das Jahr 2022 in der Luxus- und Sportartikelbranche aktualisierte Analystin Grace Smalley in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen. Für Adidas hätten sich aber nur kleinere Änderungen ergeben./tih/mis