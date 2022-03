Aktie in diesem Artikel adidas 211,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas anlässlich des jüngsten Innovationstages auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Über wichtige Produktkategorien hinweg seien die umfassenden und ehrgeizigen Produktstrategien des Sportartikelherstellers vorgestellt worden, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wie erwartet sei die Veranstaltung stark produktorientiert gewesen, mit begrenztem Fokus auf finanzielle Aspekte./la/jha/