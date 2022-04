Aktie in diesem Artikel adidas 206,45 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analystin Grace Smalley reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Prognose für das bereinigte operative Ergebnis. Dies basiere auf der Annahme, dass die Profitabilität des Sportartikelherstellers eher zum Jahresende hin und zudem stärker als zunächst von ihr angenommen steigen dürfte. Den Ausblick auf das laufende Jahr werde der Konzern wohl bestätigen./la/zb