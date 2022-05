Aktie in diesem Artikel adidas 180,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Margenziele seien noch schwächer als befürchtet, schrieb Analystin Grace Smalley am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht und den skeptischeren Jahresausblick. Hinter den vor allem vom späteren Jahresverlauf abhängenden Umsatzzielen stehe weiter ein Fragezeichen./ag/edh