NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass der Sportartikelkonzern seine Jahresziele beibehält. Derweil kürzte sie etwas ihre operativen Gewinnschätzungen für 2023 und 2024 wegen Gegenwinds von Währungsseite./tih/ngu