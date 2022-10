Aktie in diesem Artikel adidas 100,04 EUR

-0,52% Charts

News

Analysen

adidas 100,04 EUR -0,52% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Ende der Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West (YE) führe zu noch deutlicheren Kappungen des Jahresüberschusses als erwartet, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie senkte daher ihre Ergebnisschätzungen für den Sportartikelhersteller bis 2024./ck/jha/