NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Herzogenauracher hätten das Potenzial eines verbesserten Produktzyklus auf ihrem Innovationstag gut kommuniziert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/tih