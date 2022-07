Aktie in diesem Artikel adidas 160,48 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach gesenktem Ausblick von 205 auf 190 Euro gekürzt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern habe nun bereits zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Jahresziele reduziert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte deshalb seine Ergebnisprognose (Ebit) um 27 Prozent nach unten./edh/ajx