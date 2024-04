JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Gesprächen mit Branchenexperten über aktuelle und kommende Nachfrage- und Margentrends für europäische Sportartikelhersteller in Nordamerika auf "Overweight" belassen. Die Kommentare zum Branchenwachstum und zur Werbeintensität im Allgemeinen stimmten mit ihren Schätzungen überein, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am meisten überrascht hätten sie die Prognosen für Adidas, die ein Aufwärtspotenzial für ihre Nordamerika-Prognosen ab dem zweiten Quartal signalisierten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 23:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 05:00 / BST

