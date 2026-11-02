adidas Aktie
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Marktkap. 28,5 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Sell
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
156,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
166,65 €
|Abst. Kursziel*:
-6,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
166,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,28%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
203,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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