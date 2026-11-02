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AI Analyse

UBS AG

adidas Sell

08:01 Uhr
adidas Sell
Aktie in diesem Artikel
adidas
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Sell

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
156,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
166,65 €		 Abst. Kursziel*:
-6,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
166,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,28%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 adidas Sell UBS AG
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30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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30.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
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