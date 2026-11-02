UBS AG

adidas Sell

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel adidas 166,45 EUR -5,30 EUR -3,09% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com