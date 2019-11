NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ado Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Kauf eines fünfprozentigen Ado-Properties-Anteils von der Ado Group durch einen ungenannten israelischen Investor dürfte den Aktienüberhang bei dem Immobilieninvestor beseitigen und das Papier stützen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der komplexen Unternehmens- und Aktionärsstruktur ändere dies aber nichts./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 04:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 04:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.