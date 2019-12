NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ado Properties von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 35 Euro gesenkt. Unter der Ägide von Adler Real Estate gehe der bislang auf den Berliner Markt spezialisierten Ado Properties die voraussichtliche Erholung dort weitgehend verloren, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ado Properties werde zu einem breiter aufgestellten Immobilienkonzern, was für die Aktionäre eine Herausforderung darstelle./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 07:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / 11:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.