NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe Systems nach Quartalszahlen von 430 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe sowohl seine als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Sterling Auty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx