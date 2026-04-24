Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 30,76 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1610 auf 1531 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe sich einiges geändert, aber nicht die Anlagestory, schrieb Nooshin Nejati in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur Berichtssaison der Zahlungsabwickler-Branche. Adyen bleibe der Top-Favorit, nun untermauert durch die erste Übernahme - Talon.One./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.531,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
963,50 €
|Abst. Kursziel*:
58,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
967,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,28%
|
Analyst Name:
Nooshin Nejati
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.481,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
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