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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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Marktkap. 30,76 Mrd. EUR

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Deutsche Bank AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:26 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
967,30 EUR -12,70 EUR -1,30%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1610 auf 1531 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe sich einiges geändert, aber nicht die Anlagestory, schrieb Nooshin Nejati in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur Berichtssaison der Zahlungsabwickler-Branche. Adyen bleibe der Top-Favorit, nun untermauert durch die erste Übernahme - Talon.One./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.531,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
963,50 €		 Abst. Kursziel*:
58,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
967,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,28%
Analyst Name:
Nooshin Nejati 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.481,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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24.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
27.03.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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