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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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Marktkap. 30,67 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Deutsche Bank AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:46 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
959,80 EUR -2,40 EUR -0,25%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adyen mit einem Kursziel von 1531 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal hätten die solide Wachstumsdynamik des Zahlungsdienstleisters untermauert, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend gut erreichbar./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.531,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
964,40 €		 Abst. Kursziel*:
58,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
959,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,51%
Analyst Name:
Nooshin Nejati 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

13:46 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
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