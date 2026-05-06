Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 30,67 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adyen mit einem Kursziel von 1531 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal hätten die solide Wachstumsdynamik des Zahlungsdienstleisters untermauert, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend gut erreichbar./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.531,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
964,40 €
|Abst. Kursziel*:
58,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
959,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,51%
|
Analyst Name:
Nooshin Nejati
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.471,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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