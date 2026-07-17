Deutsche Bank AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1531 auf 1238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der zuletzt massive Kursrückgang sei teilweise auf eine breitere Positionierung des Zahlungsabwicklers im KI-Umfeld zurückzuführen, reflektiere aber auch wachsende Bedenken der Anleger in puncto Wettbewerb und Preisdruck, schrieb Nooshin Nejati in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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