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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Deutsche Bank AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1531 auf 1238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der zuletzt massive Kursrückgang sei teilweise auf eine breitere Positionierung des Zahlungsabwicklers im KI-Umfeld zurückzuführen, reflektiere aber auch wachsende Bedenken der Anleger in puncto Wettbewerb und Preisdruck, schrieb Nooshin Nejati in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.238,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
814,20 €		 Abst. Kursziel*:
52,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
806,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,48%
Analyst Name:
Nooshin Nejati 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.393,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

13:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
15.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
02.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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