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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

11:46 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.075,80 EUR 22,00 EUR 2,09%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Quartalszahlen von 1238 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erneut stark abgeschnitten, schrieb Nooshin Nejati in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das hohe Wachstum beim gesamten abgewickelten Zahlungsvolumen und beim Nettoumsatz unterstreiche die Stärke des zugrunde liegenden Geschäftsmodells./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.077,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.075,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,49%
Analyst Name:
Nooshin Nejati 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.363,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

11:46 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
10:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group Cathay Pacific Expands Global Partnership with Adyen
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