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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
851,80 EUR 28,80 EUR 3,50%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1046 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Stärke bei den Umsätzen des Zahlungsabwicklers werde von enttäuschenden Margen überschattet, schrieb Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Zahlen für das dritte Quartal. Personaleinstellungen gingen nicht mit quantifizierbar steigenden Umsätzen oder mit einer glaubwürdigen Erholung der Profitabilität einher./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.046,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
838,80 €		 Abst. Kursziel*:
24,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
851,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
Analyst Name:
Nooshin Nejati 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.236,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

10:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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