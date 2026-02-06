DAX 25.183 +1,3%ESt50 6.070 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6570 +1,3%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.716 +0,6%Euro 1,1883 +0,0%Öl 69,06 -0,8%Gold 5.065 -0,4%
thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen
Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

947,50 EUR -212,70 EUR -18,33 %
STU
886,12 CHF -174,98 CHF -16,49 %
BRX
Marktkap. 38,99 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Goldman Sachs Group Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
947,50 EUR -212,70 EUR -18,33%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von zunächst 2225 Euro auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal und auch der Ausblick auf 2026 seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Er erwartet nun eine Korrektur am operativen Ergebniskonsens im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
958,30 €		 Abst. Kursziel*:
132,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
947,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
134,83%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.944,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

10:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Jahreszahlen Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht
Dow Jones Adyen enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - Aktie bricht ein
dpa-afx ROUNDUP: Adyen senkt Umsatzprognose - Aktie schmiert ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - Ausblick enttäuscht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
