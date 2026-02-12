DAX 24.832 -0,1%ESt50 5.978 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.483 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,11 -0,7%Gold 4.971 +1,0%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

909,50 EUR -11,50 EUR -1,25 %
STU
827,21 CHF -23,21 CHF -2,73 %
BRX
Marktkap. 36,46 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Goldman Sachs Group Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
909,50 EUR -11,50 EUR -1,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2225 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anpassung der Wachstumserwartungen habe bei der Aktie des Zahlungsabwicklers zu einer "verrenkten" Bewertung geführt, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstagabend. Dabei findet er die fundamentale Story solide./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.900,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
910,00 €		 Abst. Kursziel*:
108,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
909,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,91%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.596,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

13:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:06 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Falsche Bewertung Adyen-Aktie dennoch fester: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch Adyen-Aktie dennoch fester: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht
Dow Jones Adyen enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - Aktie bricht ein
dpa-afx ROUNDUP: Adyen senkt Umsatzprognose - Aktie schmiert ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - Ausblick enttäuscht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten
