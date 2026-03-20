Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 28,02 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen vor den Umsatzzahlen für das erste Quartal von 1900 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die strukturelle Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers bleibe völlig intakt, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstagabend. Der Experte dämpfte aber etwas seine Erwartungen an 2026./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
1.800,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
905,60 €
|Abst. Kursziel*:
98,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
905,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
98,74%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.503,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|13:46
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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|25.02.26
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