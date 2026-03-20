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Marktkap. 28,02 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Goldman Sachs Group Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:46 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
905,70 EUR 8,20 EUR 0,91%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen vor den Umsatzzahlen für das erste Quartal von 1900 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die strukturelle Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers bleibe völlig intakt, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstagabend. Der Experte dämpfte aber etwas seine Erwartungen an 2026./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.800,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
905,60 €		 Abst. Kursziel*:
98,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
905,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
98,74%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.503,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

13:46 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
26.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
25.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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