Goldman Sachs Group Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1800 auf 1850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an und bleibt insgesamt optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:15 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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