Goldman Sachs Group Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Adyen nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal während des Investorentages in San Francisco und auf "Buy" mit einem Kursziel von 1150 Euro belassen. Die Mittelfristziele des Zahlungsabwicklers hätten seiner Erwartung entsprochen, die Zahlen zum dritten Quartal indes lägen deutlich über seinen Erwartungen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser starke Aufwärtstrend dürfte auf stark verbesserte Geschäftsausübung und einen veränderten Händlermix mit gewachsener Plattform-Endkundenzahl zurückzuführen sein./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 03:50 / GMT

