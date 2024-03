Goldman Sachs Group Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenkonferenz der US-Investmentbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich unter anderem um die weiterhin robusten strukturellen Wachstumstreiber und die bekräftigte Fokussierung auf das organische Wachstum des Zahlungsabwicklers gedreht, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl

