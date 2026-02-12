Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 36,46 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1850 auf 1240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten den Zahlungsabwickler nach ernuet gekapptem Wachstumsziel "degradiert", schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum weiteren Kurseinbruch nach dem Geschäftsbericht. Er kann die Frustration nachvollziehen, weist aber auf positive Aspekte hin, die zutage treten dürften, wenn sich der Staub gelegt hat - beispielsweise den starken Cashflow. Leitner kappte zwar seine Prognosen, bekräftigte aber seine Kaufempfehlung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
