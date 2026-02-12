DAX 24.853 +0,0%ESt50 6.011 -0,4%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,4855 +2,0%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 55.850 +0,2%Euro 1,1861 -0,1%Öl 67,40 -0,2%Gold 4.983 +1,2%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

918,70 EUR -2,30 EUR -0,25 %
STU
837,05 CHF -13,38 CHF -1,57 %
BRX
Marktkap. 36,46 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
918,70 EUR -2,30 EUR -0,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1850 auf 1240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten den Zahlungsabwickler nach ernuet gekapptem Wachstumsziel "degradiert", schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum weiteren Kurseinbruch nach dem Geschäftsbericht. Er kann die Frustration nachvollziehen, weist aber auf positive Aspekte hin, die zutage treten dürften, wenn sich der Staub gelegt hat - beispielsweise den starken Cashflow. Leitner kappte zwar seine Prognosen, bekräftigte aber seine Kaufempfehlung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
916,80 €		 Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
918,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,97%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.699,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
12.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

