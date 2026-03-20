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Marktkap. 27,23 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

14:16 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
882,70 EUR 22,60 EUR 2,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Schlussbericht zum Geschäftsjahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1240 Euro belassen. Zusammenfassend zeigten die Abschlüsse des Zahlungsabwicklers mehr Kontinuität und geschäftliche Stabilität als der Aktienkurs, schrieb Hannes Leitner in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig gesehen bleibe er optimistisch, auch wenn er einen langsamen Start in das erste Quartal erwarte./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
889,40 €		 Abst. Kursziel*:
39,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
882,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,48%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.517,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

14:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
26.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
25.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
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