Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen vor Zahlen zum ersten Quartal von 1240 auf 1166 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner wies in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die bereits bekannten Eckdaten hin, sodass es auf neue Details ankomme. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen will der Experte auf Aussagen zum bislang bestätigten Ausblick achten. Nach der ersten Übernahme durch den Zahlungsabwickler glaubt der Experte, dass auch Aktienrückkäufe nicht mehr so weit entfernt sind./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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