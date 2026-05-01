Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 30,24 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen vor Zahlen zum ersten Quartal von 1240 auf 1166 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner wies in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die bereits bekannten Eckdaten hin, sodass es auf neue Details ankomme. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen will der Experte auf Aussagen zum bislang bestätigten Ausblick achten. Nach der ersten Übernahme durch den Zahlungsabwickler glaubt der Experte, dass auch Aktienrückkäufe nicht mehr so weit entfernt sind./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.166,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
982,30 €
|Abst. Kursziel*:
18,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
975,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,52%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.471,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|27.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)