Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

14:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe über alle geschäftlichen Säulen hinweg solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte allerdings die zuletzt eingetrübte Konjunktur im Brennpunkt stehen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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