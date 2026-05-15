Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 30,59 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem angekündigten Rücktritt des Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Dieser habe zwar maßgeblich zur Einführung neuer Indikatoren für die Geschäftsentwicklung und zur Verbesserung der Prognosen beigetragen, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch. Zuletzt sei er dennoch von den Investoren des Zahlungsdienstleisters stärker in die Pflicht genommen worden. Nach Meinung von Leitner würde ein extern bewährter Finanzvorstand auf positive Resonanz stoßen./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.166,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
965,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
942,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.471,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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