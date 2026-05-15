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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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Marktkap. 30,59 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
942,70 EUR -7,90 EUR -0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem angekündigten Rücktritt des Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Dieser habe zwar maßgeblich zur Einführung neuer Indikatoren für die Geschäftsentwicklung und zur Verbesserung der Prognosen beigetragen, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch. Zuletzt sei er dennoch von den Investoren des Zahlungsdienstleisters stärker in die Pflicht genommen worden. Nach Meinung von Leitner würde ein extern bewährter Finanzvorstand auf positive Resonanz stoßen./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.166,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
965,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
942,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
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