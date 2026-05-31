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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
894,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.166 Euro belassen. Hannes Leitner sprach mit dem Manager unter anderem über dessen bevorstehenden Abschied, den Zukauf von Talon.One, Stablecoins und agentischen Handel. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er 2026 ein gewisses Risiko wegen eines möglichen Rückgangs der Konsumausgaben. Die operative Dynamik des Zahlungsabwicklers bleibe aber weiterhin solide./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.166,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
897,60 €		 Abst. Kursziel*:
29,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
894,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
28.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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