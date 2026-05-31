Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 26,76 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.166 Euro belassen. Hannes Leitner sprach mit dem Manager unter anderem über dessen bevorstehenden Abschied, den Zukauf von Talon.One, Stablecoins und agentischen Handel. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er 2026 ein gewisses Risiko wegen eines möglichen Rückgangs der Konsumausgaben. Die operative Dynamik des Zahlungsabwicklers bleibe aber weiterhin solide./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.166,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
897,60 €
|Abst. Kursziel*:
29,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
894,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.471,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|28.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|28.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|28.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)