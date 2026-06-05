Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 25,34 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner sieht die Übernahme des US-Startups Orb positiv, wie er am Donnerstagabend schrieb. Damit erhielten die Niederländer Zugriff auf eine Plattform für nutzungsbasierte Abrechnung. Dahin gehe der Trend - weg vom klassischen Abo-Modell./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.166,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
790,60 €
|Abst. Kursziel*:
47,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
797,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,17%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.471,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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