Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner sieht die Übernahme des US-Startups Orb positiv, wie er am Donnerstagabend schrieb. Damit erhielten die Niederländer Zugriff auf eine Plattform für nutzungsbasierte Abrechnung. Dahin gehe der Trend - weg vom klassischen Abo-Modell./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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