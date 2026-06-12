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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:06 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
885,90 EUR 6,70 EUR 0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Die europäischen Zahlungsdienstleister seien aufgrund ihres hohen Wachstums- und Margenpotenzials weiterhin attraktiv, allerdings in geringerem Umfang als noch im Vorjahr erwartet, schrieb Hannes Leitner am Sonntag. Die verstärkte Aktivität von Private-Equity-Firmen bei Nexi und zuletzt bei Edenred könnte den Bewertungen zumindest eine Untergrenze setzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.166,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
880,70 €		 Abst. Kursziel*:
32,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
885,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,62%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:06 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
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